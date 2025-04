Przyszłość Węgier w UE pod znakiem zapytania. Orban stawia warunek

Na temat przyszłości Węgier w Unii Europejskiej Viktor Orban wypowiedział się w środę wieczorem w czasie forum zorganizowanego przez partię Fidesz w Pilisvoeroesvar pod Budapesztem. Głównymi tematami spotkania były możliwe przystąpienie Ukrainy do UE oraz wybory parlamentarne w 2026 roku.

W czasie przeznaczonym na pytania jeden z dziennikarzy poprosił premiera Viktora Orbana o skomentowanie aktualnej pozycji Węgier we Wspólnocie.

- Gdyby w 2004 roku UE wyglądała tak jak wygląda teraz, to nie jest pewne, czy wstąpilibyśmy do niej - odpowiedział Orban.

Na pytanie dotyczące sensu pozostawania w UE, premier odparł: - Trzeba zdecydować, kiedy nadejdzie moment, w którym warto podjąć decyzję o wyjściu , ale musi to zostać ustalone po głębokim namyśle .

Również w środę na swoim profilu na Facebooku Orban podsumował przebieg forum po raz kolejny apelując do Węgrów, by w czasie trwającego referendum Voks 2025 opowiedzieli się przeciwko akcesji Ukrainy do UE.