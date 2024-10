Prezydent Serbii odbył pierwszą rozmowę telefoniczną z Putinem od 2,5 roku. Od ataku na Ukrainę stopniowo oddalał się od Władimira Putina. Niedawno - co kiedyś było nie do pomyślenia - nie złożył kremlowskiemu liderowi życzeń z okazji urodzin. - Zdanie, które Władimir Putin powtórzył dwukrotnie, brzmiało: To, co jest dobre dla Serbii, jest dobre dla Rosji, to, co jest dobre dla Serbów, jest dobre dla Rosjan - zaznaczył.