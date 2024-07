Delegacja Rosji z wizytą w Serbii

Wizyta rosyjskiego dyplomaty w Serbii. UE i USA zabrały głos

UE zaznaczyła, że oczekuje od Belgradu, jako stolicy państwa kandydującego do członkostwa we Wspólnocie, dostosowania swojej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa do polityki unijnej. Serbia, chociaż na forum ONZ potępiała agresję Rosji na Ukrainę, nie dołączyła do nakładanych na ten kraj sankcji.