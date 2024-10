W wywiadzie dla "Wall Street Journal" Donald Trump przekonywał, że jeśli wygra wybory prezydenckie, nie będą mu straszne ani Chiny, ani Rosja . Na dowód przytoczył swoje słowa do Władimira Putina . Były prezydent zarzekał się, że gdy jeszcze pełnił urząd, "groził" Putinowi by ten nie najeżdżał Ukrainy .

Donald Trump o relacjach z XI Jinpingiem: Dogadywaliśmy się świetnie

- Właściwie było naprawdę dobrze, nie chcę powiedzieć, że był moim przyjacielem, bo to by głupio zabrzmiało, ale świetnie się dogadywaliśmy - stwierdził.

Dlatego jego zdaniem, jeśli ponownie uda mu się zostać prezydentem USA, to Chiny nie odważają się go prowokować. - Prezydent Xi szanuje mnie i wie, że jestem szalony - powiedział.

Nie będzie również konieczności, by Stany interweniowały zbrojnie na Tajwanie. - Powiedziałbym (Chinom): jeśli wejdziecie na Tajwan, przykro mi to mówić, ale nałożę na was podatek w wysokości 150 do 200 proc. - oświadczył były prezydent USA.