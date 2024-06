Chiński program ruchu bezwizowego umożliwia obywatelom posiadającym zwykłe paszporty podróżowanie do Chin bez wiz na okres do 15 dni w celach biznesowych, turystycznych, rodzinnych i tranzytowych.

Chiny rozwijają program bezwizowy. Próba pobudzenia turystyki

Do Chin bez wizy. Te kraje zostały objęte programem

W listopadzie ub.r. Chiny wprowadziły na roczny okres próbny ruch bezwizowy dla obywateli Francji, Niemiec , Włoch, Holandii, Hiszpanii i Malezji. W marcu do listy dołączyły: Irlandia, Szwajcaria, Austria, Belgia, Luksemburg i, jako jedyny kraj z Europy Wschodniej, Węgry.

Chiny początkowo ogłosiły politykę bezwizową na okres próbny do 30 listopada br., ale w maju przedłużyły ją do 31 grudnia 2025 r.

Andrzej Duda w Chinach: Zawarliśmy porozumienia

- Zawarliśmy porozumienia o współpracy w dziedzinie technologii, rolnictwa. (Omówiliśmy - red.) cały szereg umów dotyczących eksportu polskiej żywności do Chin - wymieniał prezydent, podkreślając, że do końca roku wprowadzona będzie też regionalizacja sprzedaży drobiu w Chinach.

- Będziemy czwartym krajem na świecie , który będzie to miał. To bardzo ważna pozycja - zaznaczył Andrzej Duda. Zdaniem prezydenta spotkanie zaowocowało znacznym otwarciem się chińskiego rynku na polskie produkty spożywcze.

Andrzej Duda zachęcił, by polscy hodowcy zainteresowali się nowymi możliwościami.

Prezydent po wizycie w Chinach: Bardzo potrzebny jest pokój

- Bardzo potrzebny jest pokój. Mam nadzieję, że Chiny będą wspierały (...) to, aby dążyć do pokojowego zakończenia wojny rozpoczętej przez Rosję w Ukrainie. Przede wszystkim zakończenia, które będzie zgodne z prawem międzynarodowym. (...) To ma znaczenie fundamentalne. Akcentowałem dzisiaj, że stoimy na stanowisku niezmieniania granic - dodał prezydent.