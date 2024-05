Deklaracja Chin ws. broni dla Rosji. Macron komentuje

- Z zadowoleniem przyjmujemy zobowiązanie władz chińskich do wstrzymania się ze sprzedażą jakiejkolwiek broni Moskwie i ścisłej kontroli eksportu towarów podwójnego zastosowania - powiedział Macron.

Xi Jinping wyraził jasne stanowisko wobec Rosji. Pekin ma grać pozytywną rolę

- Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu kryzysu na Ukrainie do zrzucania winy i oczerniania kraju trzeciego - powiedział Jinping reporterom podczas konferencji prasowej.

Podczas wizyty chińskiego przywódcy we Francji obecna była również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen , która poprała stanowisko, że Chiny mogą pomóc zakończyć wojenne działania Putina. - Liczymy na Chiny, by użyły wszystkich swoich wpływów wobec Rosji , aby zakończyć wojnę napastniczą, jaką prowadzi przeciw Ukrainie - oznajmiła.

- Prezydent Xi odegrał ważną rolę w deeskalacji rosyjskich nieodpowiedzialnych gróźb nuklearnych i jestem pewna, że prezydent Xi będzie dalej to robił wobec kolejnych gróźb - zaznaczyła.

Rozmowy Chin z Francją. Liderzy poruszyli temat chińskich produktów

Sytuacja w tym obszarze jest napięta, ponieważ próby dotyczące wprowadzania chińskich samochodów elektrycznych na rynek unijny, doprowadził do negatywnych relacji dyplomatycznych. Przykładowo Niemcy sprzeciwiają się wprowadzaniu w dużej liczby tych pojazdów. Stany Zjednoczone już poczyniły działania ograniczające napływ chińskich produktów na swój rynek.

Pierwsza taka wizyta od pięciu lat. Xi Jinping przybył do Europy

Chiński przywódca przyjechał do Europy pierwszy raz od pięciu lat . W czasie swojego pobytu ma odwiedzić Francję, Serbię i Węgry.

Jeszcze przed wizytą we Francji chińskie MSZ przekazało, że "Chiny chciałyby wykorzystać to spotkanie jako okazję do poprawy strategicznego, konstruktywnego i wzajemnie korzystnego charakteru stosunków Chiny-UE".