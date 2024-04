Emmanuel Macron ma wykorzystać wizytę przywódcy Chin we Francji, by pogłębić z nim swoje relacje i apelować, aby Xi Jinping nakłonił Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie - informują we wtorek media. Nie brak także doniesień co do planów chińskich władz. Te mają mieć w planach "wbicie klina" pomiędzy USA a Unię Europejską, pokazując, że są w stanie gospodarczo zaoferować Europie więcej niż Waszyngton.