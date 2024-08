Nie takiej wiadomości spodziewali się przywódcy na Kremlu . W sobotę Armenia zawiesiła swój udział we wszystkich strukturach powołanej w 2002 roku Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ).

Decyzję ogłosił szef tamtejszego rządu. Nikol Paszynian od miesięcy ogranicza swoje kontakty z Rosją , przywiązując coraz większą wagę do potencjalnych zachodnich sojuszników.

Armenia. Cios wymierzony Rosji

Paszynian już w czerwcu podczas wystąpienia w parlamencie zapowiadał radykalne kroki w spawie armeńskiego członkostwa w OUBZ. - Wyjdziemy i sami zdecydujemy, kiedy to zrobimy - mówił wówczas.

Co ciekawe, MSZ Armenii chwilę później prostowało wypowiedź Paszyniana. - Posiedzenie (parlamentu - red.) jest nagrywane, więc można sprawdzić, kto i co powiedział. Premier Armenii nie powiedział, że wychodzimy z OUBZ. Powiedział, że zdecydujemy, kiedy wyjdziemy, ale (kiedy już się tak stanie - red.) do niego nie wrócimy - przekazał, cytowany przez prokremlowską agencję TASS, szef MSZ Ararat Mirzojan.