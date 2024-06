Nikol Paszynian wystąpił w środę na sali plenarnej armeńskiego parlamentu. Premier mówił o negatywnym stosunku rządu w Erywaniu do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym - czyli działającego pod przewodnictwem Rosji sojuszu wojskowego, składającego się z części państw byłego ZSRR.

W pewnym momencie polityk z ław opozycyjnych zadał pytanie do Paszyniana, dlaczego Armenia jeszcze nie opuściła szeregów OUBZ. - Wyjdziemy. Sami zdecydujemy, kiedy wyjdziemy. Jak państwo myślą, jaki powinien być następny krok? Przecież nie będziemy wracać! Nie ma innego wyjścia - powiedział premier.

Armenia. Premier Nikol Paszynian zapowiedział opuszczenie OUBZ. MSZ zaprzecza

- Posiedzenie (parlamentu - red.) jest nagrywane, więc można sprawdzić, kto i co powiedział. Premier Armenii nie powiedział, że wychodzimy z OUBZ. Powiedział, że zdecydujemy, kiedy wyjdziemy, ale (kiedy już się tak stanie - red.) do niego nie wrócimy - przekazał, cytowany przez prokremlowską agencję TASS, szef MSZ Ararat Mirzojan.

Rosja-Armenia. Erwyań oddala się od Kremla i zacieśnia współpracę z USA

W środę 22 maja Nikol Paszynian oznajmił, że dwa sojusznicze państwa z OUBZ - nie wskazał, jakie konkretnie - pomagały Azerbejdżanowi w przygotowaniach do wojny w Górskim Karabachu przeciwko Armenii. Szef rządu oznajmił również, że na postradzieckiej organizacji militarnej "nie można polegać" , a Ormianie zastanawiają się, "czy w ogóle jest sens, by dalej pozostawać częścią" układu.

Przez lata Erywań był wspierany przez Moskwę, a Baku przez Ankarę. Próby zdobycia wsparcia na arenie międzynarodowej w sprawie spornego, Górskiego Karabachu, skłoniły Armenię, by przystąpić do struktur Międzynarodowego Trybunału Karnego, co Kreml odebrał jako wrogie posunięcie (MTK wydał list gończy za Władimirem Putinem - red.).