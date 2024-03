Joe Biden do polskiej delegacji: Ameryka nie zawaha się przyjść Polsce z pomocą

- Nie rozmawialiśmy o kolejnych oddziałach amerykańskich na polskiej ziemi. Wczorajsza deklaracja prezydenta Bidena była dość jasna. Moim zdaniem to nie jest problem, czy ktoś kogoś przekona kolejną rozmową, tylko decyzji. Co dla mnie ważne, co było głównym celem mojej wizyty, to potwierdzenie, że Ameryka nie zawaha się przyjść Polsce z pomocą, jeżeli zostanie zaatakowana - stwierdził.