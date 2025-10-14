Polska zwolniona z paktu migracyjnego. Rzecznik rządu zdradził szczegóły

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

- Z naszej perspektywy sprawa jest jasna (...). Polska jest pod takiego rodzaju presją, że będzie z odpowiednich zapisów wyłączona - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka pytany przez jednego z dziennikarzy o kwestię wyłączenia Polski z tzw. paktu migracyjnego. Dodał, że Polska "nie będzie do niczego zmuszana".

Rzecznik rządu Adam Szłapka
Rzecznik rządu Adam SzłapkaRafa³ GuzPAP

W skrócie

  • Polska zostanie wyłączona z mechanizmu przymusowej relokacji uchodźców UE i nie będzie zobowiązana do przyjmowania osób relokowanych.
  • Adam Szłapka podkreślił, że kwestia udziału Polski w pakcie migracyjnym od początku była jasna.
  • Rząd argumentuje, że decyzja wynika z presji migracyjnej oraz faktu, iż Polska przyjęła już uchodźców wojennych z Ukrainy i chroni granicę z Białorusią.
Rzecznik rządu został zapytany przez jednego z dziennikarzy o kwestię wyłączenia Polski z unijnego mechanizmu relokacji uchodźców. Padło pytanie o to, czy nasz kraj zostanie na stałe wyłączony z paktu migracyjnego.

Z dotychczasowych doniesień wynikało bowiem, że decyzja unijna urzędników ws. Polski będzie obowiązywać tylko przez rok.

Rzecznik rządu o pakcie migracyjnym: Sprawa jest jasna

- My mówiliśmy od samego początku. Żadne przepisy, które naruszają polskie bezpieczeństwo, na które my się nie zgadzamy, nie będą wdrażane - mówił Szłapka podczas wtorkowej konferencji prasowej.

- Z naszej perspektywy sprawa jest jasna (...). W lutym podczas spotkania premiera Donalda Tuska z Ursulą von der Leyen padły słowa, że Polska jest pod takiego rodzaju presją (migracyjną - red.), że będzie z odpowiednich zapisów wyłączona - powiedział.

- Ja nie mam żadnych obaw, że Polska będzie do czegokolwiek zmuszana - podsumował.

    Wiceszef MSWiA: Kwestia relokacji nas nie dotyczy

    Wcześniej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk przekonywał, że Polska nie tylko zostanie zwolniona z mechanizmu przymusowej relokacji uchodźców z państw zachodnich UE, ale także nasz kraj jeszcze zyska unijne fundusze.

    Po zmianach pakt migracyjny uwzględnia fakt, że Polska przyjęła zarówno uchodźców wojennych z Ukrainy, jak i tego, że broni granicy z Białorusią, chroniąc tym samym granic UE.

    - W związku z tym, że metodologia się zmieniła, możemy dzisiaj powiedzieć, że kwestia relokacji, płacenia nas nie dotyczy - mówił Duszczyk na natenie TVP Info.

    Wiceminister podkreślił jednocześnie, że pakt pomoże Polsce. "Zakłada solidarność między tymi państwami, które są pod presją migracyjną i tymi, które nie są pod presją migracyjną" - stwierdził. - W budżecie Unii Europejskiej na 2026 rok dostaniemy około miliarda złotych (...) żebyśmy jeszcze zwiększyli efektywność deportacji - zapowiedział.

