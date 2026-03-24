W skrócie Polskie i sojusznicze lotnictwo operowało w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z jednym z największych ataków Rosji na Ukrainę, nie odnotowano naruszenia przestrzeni RP.

Rosyjskie drony zaatakowały Lwów, uszkadzając m.in. budynek wpisany na listę UNESCO oraz miejsca ważne dla Polski.

Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę, wystrzeliwując ponad 900 dronów w ciągu doby.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w najnowszym komunikacie, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone".

"Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej" - podano.

"Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - dodało wojsko.

Rosja atakowała Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Dowództwo we wtorek po godz. 16 informowało, że "w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed w zachodniej części Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej". W powietrze wzbiły się myśliwce oraz śmigłowiec, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Wojsko podkreślało, że działania te miały charakter prewencyjny i miały na celu zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

W nowym komunikacie czytamy, że "było to jedno z największych uderzeń środkami napadu powietrznego na Ukrainę - w ataku ostatniej doby wykorzystano ponad 900 bezzałogowych statków powietrznych oraz 30 pocisków balistycznych i manewrujących".

"Dziękujemy za wsparcie NATO, Dowództwu Sojuszniczych Sił Powietrznych AIRCOM, Siłom Powietrznym Hiszpanii, których samoloty pomagały dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie" - przekazało wojsko.

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewniło, że "Wojsko Polskie zgodnie z założeniami operacji Wschodnia Zorza na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej".

Poprzednio Dowództwo informowało o poderwaniu lotnictwa we wtorek wczesnym rankiem. W ostatnich miesiącach polskie i sojusznicze samoloty bojowe regularnie są podrywane do lotu w związku z powtarzającymi się masowymi rosyjskimi nalotami na Ukrainę.

Lwów celem ataku Rosji. Ucierpiały "miejsca ważne dla Polski"

Rosyjskie drony, które we wtorek zaatakowały Lwów, uderzyły w ważne dla Polski miejsca: w pobliżu klasztoru bernardynów i Archiwum Historycznego, gdzie przechowywane są jedne z najcenniejszych dla Polski dokumentów - informował PAP konsul generalny RP we Lwowie Marek Radziwon.

- Jeden z dronów spadł przy samym Placu Sobornym, a więc dosłownie kilkadziesiąt metrów od kościoła bernardynów i od klasztoru bernardynów - przekazał dyplomata w rozmowie telefonicznej.

Wyjaśnił, że znajdujące się w pobliżu Archiwum Historycznym Miasta Lwowa zgromadziło najcenniejsze zbiory rękopiśmienne i książkowe. - Jest to we Lwowie jedno z trzech najważniejszych miejsc, w których przechowywana jest archiwalna spuścizna polska - oświadczył Radziwon.

Atak Rosji w Ukrainie. Dron uderzył w centrum Lwowa

Konsul zapewnił, że pracownicy jego placówki są bezpieczni. - Wszyscy znajdujemy się w dobrze zabezpieczonym schronie - przekazał.

Radziwon podkreślił, że atak rosyjskich dronów na Lwów był nietypowy. - Nie odbywał się w nocy, do czego już się przyzwyczailiśmy, ale w ciągu dnia - zauważył.

Dyplomata sprecyzował, że w odległości kilkudziesięciu metrów od miejsca ataku prowadzi prace renowacyjne Instytut Polonika. - Dla Lwowa, nie tylko dla nas, jest to historycznie jedno z najważniejszych miejsc. Dosłownie w samym centrum - zaznaczył.

Lwów. Rosyjski dron uszkodził budynek wpisany na listę UNESCO

Do ataku Rosji na Lwów odniosła się również premier Ukrainy Julia Swyrydenko. "Rosja atakuje zatłoczone centrum miasta w biały dzień. Zaledwie kilka minut temu rosyjsko-irańskie drony uderzyły we Lwów, poważnie raniąc dwie osoby. Jednym z celów był XVII-wieczny kościół św. Andrzeja, będący częścią obiektu z listy światowego dziedzictwa UNESCO" - napisała na platformie X.

Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał z kolei informację o uszkodzeniu budynku mieszkalnego w centrum miasta. Sadowy wyjaśnił, że trafione zostały obiekty w trzech dzielnicach miasta. Według mera Lwowa liczba rannych zwiększyła się do 17 osób i stałe rośnie.

W ataku na centrum Iwano-Frankiwska zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne, wśród nich sześcioletnie dziecko - przekazała szefowa władz obwodu iwanofrankiwskiego Switłana Onyszczuk. Dodała, że uszkodzono budynek obwodowego szpitala położniczego i około 10 budynków mieszkalnych.

Mer miasta Rusłan Marcinkiw poinformował, że armia rosyjska próbowała uderzyć w jeden z budynków administracyjnych w Iwano-Frankiwsku. W wyniku fali uderzeniowej uszkodzone zostały okna w okolicznych budynkach, w tym w szpitalu położniczym. Dodał, że podczas alarmu w schronie przyjęto porody dwóch kobiet.

W obwodzie winnickim w zmasowanych rosyjskich atakach zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych - podała szefowa administracji wojskowej tego regionu Natalia Zabołotna.

Masowy atak Rosji. Pierwszy tak duży nalot w ciągu dnia

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie wykorzystały do ataku na Ukrainę rekordową liczbę 948 dronów - przekazały Siły Powietrzne Ukrainy.

"We wtorek 24 marca Rosja prowadzi jeden z najbardziej masowych ataków na Ukrainę przy użyciu dronów bojowych. W ciągu dnia nadleciało bowiem ponad 550 dronów bojowych wroga. Biorąc pod uwagę atak nocny, wróg użył prawie tysiąca dronów bojowych typu Shahed, Gerber oraz innych typów" - przekazało ukraińskie lotnictwo w komunikatorze Telegram.

Nalot za dnia obejmował szerszy obszar niż ataki w nocy z poniedziałku na wtorek. Duża liczba dronów przyleciała z północy, z obwodów czernihowskiego i sumskiego. Zaatakowano też obwody: połtawski, kijowski, mikołajowski, winnicki oraz zachód kraju, od miasta Chmielnicki do Lwowa.

Według agencji AFP był to jeden z największych dziennych ataków powietrznych tej wojny.

- Na tak dużą skalę, to praktycznie pierwszy raz. Nie przypominam sobie, żeby w ciągu dnia przeprowadzano tyle ataków z użyciem takiej liczby dronów - mówił rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat.

