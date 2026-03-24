Bliski Wschód
Elitarna jednostka armii USA ruszy na Bliski Wschód. Doniesienia mediów

Maria Kosiarz

Aktualizacja

Pentagon wyśle ​​tysiące żołnierzy z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej na Bliski Wschód - przekazały w rozmowie z agencją Reutera dwie osoby zaznajomione ze sprawą. Biały Dom na razie nie potwierdził tych informacji. Potencjalne zwiększenie obecności amerykańskich wojsk to kolejny etap rozbudowy sił zbrojnych w obliczu wojny w Iranie. Informatorzy nie sprecyzowali, gdzie dokładnie mają być wysłani żołnierze.

Pentagon wyśle tysiące żołnierzy na Bliski Wschód - donoszą rozmówcy agencji Reutera

W skrócie

  • Pentagon planuje wysłanie tysiący żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej na Bliski Wschód, jednak Biały Dom nie potwierdził tych doniesień.
  • Decyzję o wysłaniu dodatkowych wojsk podjęto dzień po deklaracji Donalda Trumpa o postępach w rozmowach z Teheranem, choć Iran zaprzeczył prowadzeniu takich rozmów.
  • Amerykańskie media informują, że około 3000 żołnierzy może zostać rozmieszczonych na wyspie Chark, ale Pentagon i Centralne Dowództwo USA nie potwierdziły tych informacji.
Żołnierze 82. Dywizji Powietrznodesantowej stacjonują w Fort Bragg w Karolinie Północnej. Anonimowi rozmówcy Reutera nie sprecyzowali, gdzie zostaną skierowani amerykańscy wojskowi ani kiedy dotrą na Bliski Wschód.

Jedno ze źródeł agencji poinformowało, że nie podjęto jeszcze decyzji o wysłaniu wojsk do samego Iranu. Mają one jednak systematycznie zwiększać swoją obecność w razie potencjalnych przyszłych operacji w regionie.

Biały Dom nie odpowiedział na prośbę o komentarz w tej sprawie.

Media: Pentagon pośle na Bliski Wschód elitarną jednostkę wojskową

W zeszłym tygodniu Pentagon podjął decyzję o wysłaniu na Bliski Wschód okrętu desantowego USS Boxer z jednostką ekspedycyjną marines oraz dwoma towarzyszącymi okrętami.

Łącznie w region ma udać się kilka tysięcy żołnierzy. Wojska wyruszyły z zachodniego wybrzeża USA na trzy tygodnie przed pierwotnie planowaną misją.

Ewentualne wsparcie 82. Dywizji Powietrznodesantowej ma być kolejnym etapem zwiększenia potencjału amerykańskich sił zbrojnych.

Wojna w Iranie. Trump o "owocnych" negocjacjach z Teheranem

Jak podaje Reuters, decyzja o wysłaniu kolejnych kilku tysięcy żołnierzy zapadła dzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump zadeklarował we wpisie na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia z Teheranem.

Amerykański przywódca przekonywał, że w ciągu dwóch ostatnich dni odbył "bardzo dobre i owocne" rozmowy z Iranem. Miał w związku z tym polecić Departamentowi Wojny odroczenie wszelkich ataków na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną na okres pięciu dni.

Po poniedziałkowym komentarzu Trumpa Iran zaprzeczył, jakoby jakiekolwiek rozmowy przybliżające Waszyngton i Teheran do porozumienia miały miejsce.

Pentagon ma wysłać dodatkowe wsparcie na kluczową wyspę

Jak donosił w poniedziałek "The New York Times", grupa wojskowych wysłana na Bliski Wschód ma się składać z około 3 tys. żołnierzy z Sił Natychmiastowego Reagowania 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Jednostka ta jest zdolna do rozmieszczenia w dowolnym miejscu na świecie w ciągu 18 godzin.

Anonimowi urzędnicy sugerują, że siły te mogą zostać wykorzystane w celu zajęcia wyspy Chark, głównego irańskiego centrum eksportu ropy naftowej. Stwierdzili ponadto, że piechota morska nie ma na tyle żołnierzy i personelu, by zapewnić sobie utrzymanie i wytrzymałość, jakie zapewniają siły z 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

Urzędnicy podkreślają, że na ten moment działania Pentagonu to "ostrożne planowanie" - zarówno Departament Obrony, jak i Centralne Dowództwo USA nie potwierdziły medialnych doniesień.

Źródło: Reuters, "The New York Times"

