Wpis Tuska o migrantach. "Cztery razy więcej niż teraz"

PiS i Karol Nawrocki przeciwni przyjmowaniu migrantów

PiS chce, aby Sejm na dodatkowym posiedzeniu zajął się kwestiami polityki migracyjnej oraz przyjął uchwałę zobowiązującej rząd do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego . Według szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka posłowie, którzy nie poprą projektu takiej uchwały, " zgadzają się na przyjmowanie do Polski nielegalnych migrantów przerzucanych z Niemiec ". PiS zbiera podpisy pod referendum ws. paktu migracyjnego.

Z kolei popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki powiedział w niedzielę w Słubicach (lubuskie), że ze znanych mu statystyk wynika, że w 2023 r. do UE napłynęła największa liczba nielegalnych migrantów - 1,3 mln. Według niego te same statystyki wskazują na to, że w takich państwach jak Belgia, Austria, Niemcy i Francja wiąże się to ze wzrostem wskaźników przestępstw dokonywanych przez nielegalnych migrantów i cudzoziemców.