W skrócie Trzy osoby - Czech, obywatel USA i cudzoziemiec, przebywający na terytorium Słowacji, zostali zatrzymani w związku z pożarem w zakładach zbrojeniowych w Pardubicach.

Zatrzymanym postawiono zarzuty ataku terrorystycznego i udziału w grupie terrorystycznej, a straty po pożarze oszacowano na setki milionów koron.

Nieznana wcześniej propalestyńska grupa aktywistów przyznała się do podpalenia, grożąc ujawnieniem dokumentów LPP Holding. Analitycy nie wykluczają jednak operacji pod fałszywą flagą.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Czeska policja poinformowała we wtorek o zatrzymaniu trzech podejrzanych w związku z pożarem w zakładach zbrojeniowych w Pardubicach. Ujęte osoby toCzech, obywatel USA oraz cudzoziemiec, który znajdował się na terytorium Słowacji.

Czechy. Pożar w Pardubicach. Trzy osoby z zarzutami

Zatrzymanym postawiono zarzuty ataku terrorystycznego i udziału w grupie terrorystycznej. Wcześniej media informowały o poszukiwaniu siedmiu osób podejrzanych o udział w podłożeniu ognia w piątek w zakładach zbrojeniowych firmy LPP Holding w Pardubicach.

"Analizujemy wszystkie dostępne informacje. Istnieje prawdopodobieństwo, że pożar miał związek z atakiem terrorystycznym" - podawał wówczas w serwisie X minister spraw wewnętrznych Czech Lubomír Metnar. Dodał, że w związku z wydarzeniem zdecydował o zwołaniu sztabu kryzysowego.

Pożar czeskiego przedsiębiorstwa. Straty wynoszą setki milionów koron

Na skutek podpalenia spłonęła hala magazynowa i budynek administracyjny, nikt nie został ranny. Spółka szacuje, że szkody wyniosą setki milionów koron. W Pardubicach prowadzone były prace nad systemami łączności dla kolei oraz urządzeniami optoelektronicznymi.

LPP Holding z końcem 2023 roku informowała o nawiązaniu współpracy z izraelskim Elbit Systems. Obie firmy miały wspólnie otworzyć w Czechach w ciągu dwóch lat dwa centra technologiczne, skupione na rozwoju i produkcji wojskowych dronów.

Pożar w Czechach. Wskazują dwa tropy

Jeszcze w piątek do podłożenia ognia przyznała się nieznana wcześniej propalestyńska grupa aktywistów. Portal Aktualne.cz, powołując się na otrzymaną wiadomość mailową, podawał, że miał to być protest wobec działań Izraela w Strefie Gazy.

Analitycy nie wykluczają jednak tzw. operacji pod fałszywą flagą, za którą mogły stać np. służby specjalne Rosji.

We wtorek grupa opublikowała nowe oświadczenie. Grozi w nim, że ujawni dokumenty LPP Holding skradzione podczas włamania do jej siedziby, chyba że do 20 kwietnia firma poinformuje o zerwaniu kontaktów z jedną z izraelskich firm zbrojeniowych i potępi okupację Palestyny.

Mucha w ''Graffiti'' o dalszych cięciach w NFZ: Część pacjentów nie otrzyma opieki zdrowotnej Polsat News Polsat News