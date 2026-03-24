Pożar zakładów zbrojeniowych w Czechach. Zatrzymano trzy osoby

Marta Stępień

Trzy osoby usłyszały zarzuty w związku z pożarem w zakładach zbrojeniowych w Pardubicach. Zatrzymani to obywatel Czech, Stanów Zjednoczonych, a także cudzoziemiec, który znajdował się na terytorium Słowacji. Przedsiębiorstwo w 2023 roku ogłosiło współpracę z Izraelem przy produkcji wojskowych dronów. Za atakiem mogła stać propalestyńska grupa, ale pojawił się również drugi trop.

W skrócie

  • Trzy osoby - Czech, obywatel USA i cudzoziemiec, przebywający na terytorium Słowacji, zostali zatrzymani w związku z pożarem w zakładach zbrojeniowych w Pardubicach.
  • Zatrzymanym postawiono zarzuty ataku terrorystycznego i udziału w grupie terrorystycznej, a straty po pożarze oszacowano na setki milionów koron.
  • Nieznana wcześniej propalestyńska grupa aktywistów przyznała się do podpalenia, grożąc ujawnieniem dokumentów LPP Holding. Analitycy nie wykluczają jednak operacji pod fałszywą flagą.
Czeska policja poinformowała we wtorek o zatrzymaniu trzech podejrzanych w związku z pożarem w zakładach zbrojeniowych w Pardubicach. Ujęte osoby toCzech, obywatel USA oraz cudzoziemiec, który znajdował się na terytorium Słowacji.

Czechy. Pożar w Pardubicach. Trzy osoby z zarzutami

Zatrzymanym postawiono zarzuty ataku terrorystycznego i udziału w grupie terrorystycznej. Wcześniej media informowały o poszukiwaniu siedmiu osób podejrzanych o udział w podłożeniu ognia w piątek w zakładach zbrojeniowych firmy LPP Holding w Pardubicach.

"Analizujemy wszystkie dostępne informacje. Istnieje prawdopodobieństwo, że pożar miał związek z atakiem terrorystycznym" - podawał wówczas w serwisie X minister spraw wewnętrznych Czech Lubomír Metnar. Dodał, że w związku z wydarzeniem zdecydował o zwołaniu sztabu kryzysowego.

Zobacz również:

Czechy. Pożar ważnych dla Izraela fabryk w Pardubicach
Świat

Atak terrorystyczny w Czechach? Spłonęła kluczowa dla Izraela fabryka

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Pożar czeskiego przedsiębiorstwa. Straty wynoszą setki milionów koron

Na skutek podpalenia spłonęła hala magazynowa i budynek administracyjny, nikt nie został ranny. Spółka szacuje, że szkody wyniosą setki milionów koron. W Pardubicach prowadzone były prace nad systemami łączności dla kolei oraz urządzeniami optoelektronicznymi.

LPP Holding z końcem 2023 roku informowała o nawiązaniu współpracy z izraelskim Elbit Systems. Obie firmy miały wspólnie otworzyć w Czechach w ciągu dwóch lat dwa centra technologiczne, skupione na rozwoju i produkcji wojskowych dronów.

Zobacz również:

Ukraiński dron rozbił się i eksplodował na Litwie (zdj. ilustracyjne)
Świat

Dron wojskowy rozbił się na Litwie. Wiadomo, do kogo należał

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Pożar w Czechach. Wskazują dwa tropy

Jeszcze w piątek do podłożenia ognia przyznała się nieznana wcześniej propalestyńska grupa aktywistów. Portal Aktualne.cz, powołując się na otrzymaną wiadomość mailową, podawał, że miał to być protest wobec działań Izraela w Strefie Gazy.

Analitycy nie wykluczają jednak tzw. operacji pod fałszywą flagą, za którą mogły stać np. służby specjalne Rosji.

We wtorek grupa opublikowała nowe oświadczenie. Grozi w nim, że ujawni dokumenty LPP Holding skradzione podczas włamania do jej siedziby, chyba że do 20 kwietnia firma poinformuje o zerwaniu kontaktów z jedną z izraelskich firm zbrojeniowych i potępi okupację Palestyny.

Zobacz również:

Skutki irańskiego ataku na Tel Awiw
Świat

Rakiety uderzyły w Izrael. Media: Teheran użył zakazanej broni

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek
