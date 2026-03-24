W skrócie Stany Zjednoczone rozważają, w jaki sposób wdrożyć rozkaz Donalda Trumpa o wznowieniu testów broni jądrowej.

Nie podjęto jeszcze konkretnych decyzji dotyczących programu testowego, informował amerykański podsekretarz Thomas DiNanno.

Administracja USA powtarza oskarżenia wobec Rosji i Chin o przeprowadzanie podziemnych testów nuklearnych, którym oba kraje zaprzeczają.

Wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu, na którego powołuje się agencja Reutera, poinformował we wtorek, że Stany Zjednoczone wciąż rozważają, w jaki sposób wdrożyć rozkaz prezydenta USA Donalda Trumpa o wznowieniu amerykańskich testów broni jądrowej.

Podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno poinformował senacką komisję do spraw stosunków zagranicznych, że nie odbyły się żadne dyskusje na temat przeprowadzenia atmosferycznych prób nuklearnych.

USA chcą wznowić testy broni jądrowej. Ostatni odbył się ponad 30 lat temu

Jak przypomina agencja Reutera, Stany Zjednoczone nie przeprowadziły atmosferycznego testu broni jądrowej od 1962 roku.

DiNanno nie wykluczył jednak wznowienia przez USA podziemnych testów broni jądrowej - ostatnią taką próbę Waszyngton przeprowadził w 1992 roku.

USA. Trump wydał polecenie, chodzi o testy broni jądrowej

- Nie podjęliśmy jeszcze konkretnych decyzji co do tego, jak będzie wyglądał program testowy - oświadczył Thomas DiNanno.

Agencja Reutera zaznacza, że słowa amerykańskiego polityka były odpowiedzią na pytanie o to, w jaki sposób wdrażana jest dyrektywa Donalda Trumpa z października 2025 roku. Republikanin nakazał wznowienie testów broni jądrowej.

Podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego powtórzył oskarżenia padające ze strony administracji USA, jakoby Rosja i Chiny przeprowadzały podziemne testy z użyciem ładunków nuklearnych. Moskwa i Pekin zaprzeczają tym zarzutom, podważają je także niektórzy eksperci.

- To stwarza niemożliwą do zaakceptowania przeszkodę w przeprowadzaniu testów przez Stany Zjednoczone - powiedział DiNanno.

Źródło: Reuters

Atak Rosji w Ukrainie. Dron uderzył w centrum Lwowa t.me/voynareal materiały prasowe