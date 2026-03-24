W skrócie Radni Szczecina zdecydowali o wprowadzeniu w mieście Strefy Czystego Transportu, obejmującej dolny i część górnego tarasu Starego Miasta w granicach obecnej Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.

Określono grupy pojazdów, które będą mogły wjechać do strefy bez ograniczeń, w tym samochody z odpowiednimi abonamentami, mieszkańców rozliczających podatek w Szczecinie, osoby niepełnosprawne i pojazdy spełniające określone normy emisji spalin.

Pojazdy spoza wymienionych kategorii mogą wjeżdżać do strefy bez ograniczeń jedynie do 30 dni w roku, a przestrzeganie przepisów będzie kontrolowane na podstawie centralnej ewidencji pojazdów lub specjalnych naklejek.

Władze Szczecina, podobnie jak wcześniej włodarze Krakowa, zdecydowały o ustanowieniu w mieście Strefy Czystego Transportu.

W stolicy Małopolski taki ruch wywołał kontrowersje - wśród argumentów "przeciw" poruszano między innymi kwestię zbyt rygorystycznych zasad oraz wykluczenia transportowego części mieszkańców miejscowości ościennych.

Szczecin. Powstanie Strefa Czystego Transportu

Radni szczecińscy wyszczególniają w komunikacie pozytywne aspekty wprowadzonej zmiany. Lepsza jakość powietrza i mniejszy hałas to tylko część z nich. Dzięki SCT Szczecin może też zwiększyć swoje szanse na pozyskiwanie dodatkowych funduszy zewnętrznych przeznaczonych na rozwój infrastruktury miejskiej, co w dłuższej perspektywie przysłuży się mieszkańcom.

Strefa Czystego Transportu w Szczecinie ma obejmować dolny i część górnego tarasu Starego Miasta w granicach obecnie funkcjonującej Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.

Uchwalone zasady wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Strefa Czystego Transportu w Szczecinie. Jakie pojazdy mogą wjechać?

W opublikowanym przez Urząd Miasta w Szczecin komunikacie wyszczególniono pojazdy, które będą mogły wjechać na teren strefy bez ograniczeń.

Wśród nich znalazły się samochody należące do osób fizycznych, które nabyły abonament lub uiściły opłatę zryczałtowaną lub są uprawnione do postoju z zerową stawką opłaty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania lub na Płatnym Parkingu Niestrzeżonym Dolny Taras.

Kolejną grupą są samochody należące do osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Szczecinie ze wskazaniem miejsca zamieszkania w granicach SCT.

Radni uwzględnili w tym zakresie także samochody osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które nabyły abonament w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania.

Ten sam przywilej dotyczy samochodów należących do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę w granicach Strefy.

Możliwość wjazdu bez ograniczeń będzie dotyczyła też określonej części osób niepełnosprawnych. W tym przypadku chodzi o pojazdy wskazane przez placówki lub osoby, dla których wydano kartę parkingową.

SCT w Szczecinie. Kto może wjechać bez ograniczeń?

Z ograniczeń wyłączono również samochody osobowe spełniające określone warunki. Mowa o pojazdach:

z silnikami z zapłonem iskrowym - spełniających przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro 3 lub wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2000 r. ,

z silnikami z zapłonem samoczynnym - spełniających przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro 4 lub wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2005 r.

Z kolei w przypadku pojazdów powyżej 3,5 tony kierowcy muszą zwrócić uwagę na następujące warunki. Wyłączeniu spod ograniczeń podlegają pojazdy:

z silnikami z zapłonem iskrowym - spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro 3 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r. ,

z silnikami z zapłonem samoczynnym - spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro 4 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 r.

Władze włączyły do tej grupy także motocykle i czterokołowce, samochody specjalne oraz pojazdy zabytkowe.

Szczecin. Zmiany weszły w życie, chodzi o SCT

Wszystkie pojazdy samochodowe niewymienione na powyższej liście będą mogły wjechać na teren SCT bez ograniczeń jedynie do 30 dni w roku.

Jak poinformowano w komunikacie, przestrzeganie przepisów będzie przebiegało na zasadach ogólnych Prawa o ruchu drogowym, na podstawie danych z centralnej ewidencji pojazdów lub specjalnych naklejek na szybach, wydawanych dla uprawnionych do wjazdu pojazdów.

