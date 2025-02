Kandydat na prezydenta w majowych wyborach Rafał Trzaskowski, udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej", w którym poruszono m.in. kwestię migracji. W ostatnich dniach premier Donald Tusk kilkukrotnie podkreślał, że Polska nie zgodzi się na przyjęcie paktu migracyjnego . Jednak zdaniem rzecznika Komisji Europejskiej , jest to prawo wiążące dla wszystkich członków UE.

Wybory prezydenckie. Trzaskowski o kwestii migracji. "Chronimy całą Europę"

Rafał Trzaskowski nadmienił, że gdy w Warszawie było 300 tys. Ukraińców, jako włodarz stolicy zwrócił się do Brukseli o wsparcie, jednak nadeszło ono "z wielkim opóźnieniem", a pomoc "nie była specjalnie szczodra" .

Rafał Trzaskowski mówi o "błędach UE". Wskazuje, że "trzeba ją ratować"

W wywiadzie zwrócono również uwagę na antyunijną postawę, jaka coraz bardziej kształtuje się w niektórych krajach należących do UE, m.in. we Francji czy Niemczech. Rafała Trzaskowskiego zapytano, czy uważa, że aby doprowadzić do takiego stanu, Unia Europejska musiała popełnić więcej błędów niż tylko w kwestii migracji. W ocenie kandydata KO na prezydenta, UE popełniła "dziesiątki błędów".