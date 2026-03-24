Porażka czy sukces? Polacy ocenili wojnę Trumpa na Bliskim Wschodzie

Maria Kosiarz

Niemal 73 proc. Polaków uznaje rozpętanie przez Donalda Trumpa wojny na Bliskim Wschodzie za porażkę - wynika z najnowszego sondażu. Pozytywnie decyzję amerykańskiego przywódcy ocenia 10,8 proc. respondentów. Krytycznie na działania Trumpa patrzą zarówno wyborcy koalicji rządzącej, jak i zwolennicy opozycji.

Polacy ocenili działania Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie

W skrócie

  • 72,8 proc. Polaków ocenia działania Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie jako porażkę według sondażu United Surveys by IBRiS.
  • Zdecydowana większość wyborców zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji, krytycznie ocenia działania amerykańskiego prezydenta.
  • 16,4 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić działań Trumpa w sondażu.
Wojna na Bliskim Wschodzie, zapowiadana jako zaledwie kilkudniowa operacja wojskowa, trwa już ponad trzy tygodnie. W konflikt zostały włączone niemal wszystkie kraje Zatoki Perskiej, a ważna dla światowego eksportu ropy cieśnina Ormuz nadal pozostaje zablokowana dla sojuszników USA.

Choć prezydent USA Donald Trump oznajmił w poniedziałek na platformie Truth Social, że przeprowadził w ostatnich dniach "bardzo dobre i produktywne rozmowy, dotyczące całkowitego rozwiązania działań wojennych na Bliskim Wschodzie", Iran zaprzeczył tym informacjom.

Sondaż. Polacy ocenili decyzję Trumpa, chodzi o wojnę z Iranem

Polska, jako jeden z kluczowych amerykańskich partnerów w Unii Europejskiej, nie pozostaje obojętna na sytuację w Iranie. Jak wynika z sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski, 72,8 proc. ankietowanych Polaków uważa działania prezydenta Donalda Trumpa we wspomnianym konflikcie jako porażkę.

Skrajnie negatywną opinię w tej sprawie ma 45,1 proc. respondentów, którzy ocenili ruch Trumpa jako "zdecydowaną porażkę". Pozostałe 27,7 proc. wybrało odpowiedź "raczej porażka".

Zadowolonych z działań Donalda Trumpa jest 10,8 proc. uczestników badania. Spora grupa respondentów - 16,4 proc. - nie umiała wskazać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie sondażowe.

Wyborcy koalicji i opozycji zgodni jak nigdy. Ocenili ruch Trumpa

Najczęściej działania amerykańskiego prezydenta na Bliskim Wschodzie krytykują wyborcy koalicji rządzącej (Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy). W tej grupie 94 proc. osób ocenia je negatywnie (68 proc. "zdecydowanie porażka" i 26 proc. "raczej porażka"). Jako sukces postrzega je 4 proc. ankietowanych.

Co ciekawe, również wśród zwolenników partii opozycyjnych (PiS, Konfederacji i Razem) przeważają głosy potępiające udział amerykańskiego prezydenta w wojnie. 58 proc. osób w tej grupie uznało jego działania za porażkę, zaś 19 proc. oceniło je jako sukces.

Badanie zrealizowano w dniach 20-22 marca metodą CATI na próbie 1000 osób.

