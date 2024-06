"Polska wróciła do centrum Europy". Norweski minister wskazuje na Tuska

- Polska staje się bardziej wpływowym graczem w Unii Europejskiej niż Niemcy i Francja - ocenił minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide. Podczas spotkania z dziennikarzami w Sztokholmie dodał, że "za sprawą powrotu do władzy Donalda Tuska Polska wróciła do centrum Europy", co dla Norwegów jest dobrą wiadomością. - Dobry wynik w ostatnich wyborach europejskich jest potwierdzeniem pozycji polskiego rządu - podkreślił Eide.