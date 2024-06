Włosi pod wrażeniem polskiego premiera. Pada jedno słowo

"Wystarczyło jedno zdanie Donalda Tuska, by zamienić ryk Rzymu w miauknięcie. Bo jeśli jest ktoś, kto liczy się w pogrążonej w powyborczej traumie Europie, to jest nim polski premier. Nie tylko dlatego, że w wyborach europejskich 9 czerwca po raz pierwszy pokonał arcywrogów z PiS (...)" - zaznacza we wtorek publicystka rzymskiej gazety.