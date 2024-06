Powrót kontroli granicznych? Wiceminister ostrzega

- Jeśli nie ogarniemy się z tym bardzo szybko, to w pewnej perspektywie może nam grozić wprowadzenie kontroli granicznych na poszczególnych granicach i będzie to pierwszy sygnał do odejścia od strefy Schengen - wskazywał Maciej Duszczyk.

Migranci przewiezieni z Niemiec do Polski. "Wypadek przy pracy"

Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytywał, dlaczego niemieccy strażnicy zdecydowali się na taki krok. - Byli bardzo mało doświadczeni, bo ci doświadczeni zabezpieczają dziś Euro. Prawdopodobnie nie znali procedury i zrobili to, co zrobili. Absolutnie wypadek przy pracy - zaznaczył wiceminister.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji przekazał, że od początku roku doszło do 290 przypadków legalnego cofnięcia migrantów z Niemiec do Polski. - Chodzi o to, że jeśli taka osoba znajduje się w Niemczech, nie ma prawa pobytu tam, a ma polską wizę, to te osoby po potwierdzeniu wracają. Za każdym razem nasza SG musi ich odebrać - wyjaśniał procedurę Maciej Duszczyk.