" Dyktator bez wyborów, (Wołodymyr) Zełenski lepiej niech coś szybko zrobi, bo nie będzie miał już kraju " - napisał w sieci prezydent USA Donald Trump. Republikanin zarzucił prezydentowi Ukrainy "zainteresowanie czystym zyskiem", w czasie gdy on "z sukcesem" prowadzi negocjacje pokojowe z Rosją . Jego obszerny wpis na portalu Truth Social wywołał lawinę komentarzy na Kapitolu.

"Opis Zełenskiego i Ukrainy dokonany przez Trumpa to jedna z najbardziej haniebnych uwag, jakie kiedykolwiek wygłosił prezydent USA . Nasze wsparcie dla Ukrainy nigdy nie było kwestią dobroczynności" - stwierdził John Bolton.

To jeden z najmocniejszych głosów ze strony amerykańskiej prawicy, bowiem ten urzędnik w poprzedniej administracji Trumpa pełnił rolę jego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Przez media określany był mianem "jastrzębia" w relacjach m.in. z Rosją, głośno krytykował Moskwę za napaść na suwerennego sąsiada.

Wpisu Trumpa nie zamierza bronić także jeden z najbardziej oddanych mu senatorów Lindsey Graham. - Jeśli chodzi o winę za rosyjską inwazję na Ukrainę, obwiniam Putina przede wszystkim - powiedział senator z Karoliny Północnej. Mimo to - według polityka prawicy - Trump jest "najlepszą nadzieją Ukrainy na honorowe i sprawiedliwe zakończenie wojny". - Wierzę, że odniesie sukces i osiągnie ten cel w swoim stylu - dodał.

Trump o Zełenskim: Dyktator. Republikanie komentują

- Nie zgadzam się z opinią, że prezydent Zełenski jest w jakikolwiek sposób winny. To była wroga inwazja ze strony Rosji - dodała.

- Jest to oczywiste, kto rozpoczął wojnę. Stała za tym absolutnie Rosja na polecenie Putina . Nie powinno się w tej sprawie wprowadzać jakiegokolwiek zamieszania - podkreśliła.

Z kolei Eric Schmitt zapewnił, że "ufa Donaldowi Trumpowi" . - Jest mistrzem negocjacji i myślę, że uda mu się osiągnąć trwały pokój - przekonywał przedstawiciel GOP z Missouri. Zapytany o to, czy krytykowanie Zełenskiego przez Trumpa jest pomocne w wynegocjowaniu porozumienia, Schmitt powiedział: - Nie zamierzam wchodzić w taktykę prezydenta Trumpa . Tylko on jest w stanie ją zrealizować.

Dlaczego Trump zaatakował Zełenskiego? Biały Dom tłumaczy

Słowa amerykańskiego prezydenta wywołały także reakcję w szeregach opozycji. W przemówieniu otwierającym nową sesję Senatu lider Partii Demokratycznej nazwał wpis Trumpa "obrzydliwym" i zarzucił republikaninowi "zniekształcanie prawdy". - To wstyd słuchać prezydenta powtarzającego propagandę Putina , a jednocześnie przygotowującego grunt pod negocjacje, które faworyzują Rosję kosztem Ukrainy - powiedział Chuck Schumer.

Szczerą opinię na temat obecnej relacji Trump - Zełenski wyraził na antenie Fox News obecny doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA. - One ewidentnie idą w złą stronę (...). To jest coś, co najbardziej frustruje, ale prezydent Trump skupia się na zakończeniu walk, zawieszeniu broni i zawarciu szerszego porozumienia - powiedział Mike Waltz.