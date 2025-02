Zełenski reaguje po słowach Trumpa. "To się nie uda"

- Jeżeli teraz ktoś zechciałby mnie zastąpić, to się to nie uda - odpowiedział Wołodymyr Zelenski, odnosząc się do słów Donalda Trumpa. Amerykański prezydent powiedział we wtorek, że Ukrainą rządzi prezydent, który ma 4 proc. poparcia, a wszystko dlatego, że w kraju nie doszło do wyborów prezydenckich. - Jeśli chcą mieć miejsce przy stole, czy ludzie z Ukrainy nie musieliby powiedzieć: "Minęło dużo czasu, odkąd mieliśmy wybory?". To nie jest kwestia Rosji - mówił wówczas Trump.