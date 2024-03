Papież przyjął prezydenta maleńkiego kraju. Jest tam tylko jedna archidiecezja

Prezydent Czarnogóry poinformował w mediach społecznościowych o swoim "serdecznym spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Watykanie. "Zaprosiłem go do odwiedzenia Czarnogóry i mam nadzieję, że już niedługo zrealizujemy jego historyczną wizytę" - napisał Jakov Milatovic. Czarnogóra to kraj, który ma tylko jedną archidiecezję. Podlega ona bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.