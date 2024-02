Watykan. Problemy zdrowotne papieża Franciszka

Pozytywnym sygnałem, jak podkreśla się w Watykanie, jest to, że na czwartek zapowiedziano kilka papieskich audiencji, a na sobotę potwierdzone zostało spotkanie Franciszka z kanclerzem Niemiec Scholzem. Być może jednak liczba innych spotkań w najbliższych dniach zostanie zredukowana , by papież mógł wrócić do zdrowia.

Papież Franciszek trafił do szpitala. Wykluczono komplikacje płucne

Franciszek ogłosił, że na sierpień planuje podróż do Papui Nowej Gwinei, Indonezji i Timoru Wschodniego. Ogłosił także, że pojedzie do Belgii, co najprawdopodobniej nastąpi we wrześniu. Rozważana jest również pierwsza podróż papieża do ojczystej Argentyny. Miałoby do niej dojść w drugiej połowie roku.