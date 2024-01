Papież Franciszek: Wojna sprawiedliwa bywa wykorzystywana instrumentalnie

Zapytany o to, czy istnieje wojna sprawiedliwa, odparł: "Trzeba odróżniać i bardzo uważać z określeniami. Kiedy wchodzą do twojego domu złodzieje, by ciebie okraść i cię atakują, bronisz się. Mnie nie podoba się nazywanie 'sprawiedliwą wojną' tej reakcji, bo to jest definicja, która może być wykorzystana instrumentalnie".