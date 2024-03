W środę podczas audiencji generalnej Franciszek miał wyraźne problemy z głosem i dlatego nie przeczytał tekstu katechezy i pozdrowień. Zadanie to powierzył swojemu współpracownikowi z Sekretariatu Stanu. Po audiencji papież pojechał na krótko do szpitala na badania. Według mediów była to tomografia płuc, by wykluczyć komplikacje.