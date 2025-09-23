W poniedziałek wczesnym rankiem nad stolicą Rosji pojawiły się ukraińskie drony. Tych, według prokremlowskiego przekazu, było ponad 430.

Nalot bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy zbiegł się w czasie z lotem rosyjskiej maszyny transportowej - Anotonowem An-124.

Wojna w Ukrainie. An-124 tuż nad domami w Moskwie

Nagranie z przelotu maszyny, która widziana była tuż nad budynkami mieszkalnymi, szybko trafiło do sieci.

Na wideo widać, jak olbrzymi samolot transportowy - obecnie największy tego typu na świecie - by uniknąć kolizji z ukraińskimi dronami, sunął zaledwie kilkadziesiąt metrów nad dachami, co wywołało powszechną panikę oraz liczne komentarze obserwatorów.

Atak na Moskwę ze strony Ukrainy miał wywołać ogromny popłoch w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Jak przekazał Kreml, niebo nad stolicą zostało natychmiast zamknięte, a samoloty uziemione na podmoskiewskich lotniskach: Szeremietiewo, Wnukowo i Domodiedowo.

An-124 nad Moskwą. Generał tłumaczy

Na wymyślenie "tłumaczenia" dla tak niskiego przelotu An-124 nad moskiewskimi zabudowaniami Kreml potrzebował ponad 24 godzin.

Jak przekazał w rozmowie z news.ru generał-major Siergiej Lipowoj, niski lot An-124 nad dzielnicami mieszkalnymi w Moskwie "był związany ze specyficzną misją załogi" i koniecznością bezpiecznego podejścia do lądowania.

"Tor lotu samolotu jest zawsze wyznaczany przez zamierzone cele (...). Niski lot An-124 nie był związany z atakiem dronów Sił Zbrojnych Ukrainy na Moskwę" - wskazał generał Lipowoj.

Antonow An-124 nad Moskwą. Co to za maszyna?

Antonow An-124 to największy tego typu samolot transportowy na świecie. Maszyna jest określana jako obiekt strategiczny.

Samolot został zbudowany w 1982 roku jako bezpośrednia konkurencja dla amerykańskiego Lockheed C-5 Galaxy. Palmę pierwszeństwa - pod względem wielkości - dzierżył do 1988 roku, gdy wybudowany został Antonow An-225 "Mrija". Ukraińska maszyna została jednak zniszczona w 2022 roku, po wybuchu wojny w Ukrainie.

Antonow An-124 posiada cztery dwuprzepływowe silniki, a jego całkowita długość wynosi 69,1 metra. Rozpiętość jego skrzydeł sięga 73,3 metra.

Rosjanie posiadają kilkadziesiąt takich maszyn.

Źródło: news.ru / WIkipedia

