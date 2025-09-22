Drony nad lotniskiem w Kopenhadze. Wszystkie loty wstrzymane

Wszystkie starty i lądowania na lotnisku w Kopenhadze zostały zawieszone od godziny 20:26 czasu lokalnego z powodu doniesień o dronach.

Jak przekazał serwis FlightRadar, jeden samolot zdołał wylądować na lotnisku w Kopenhadze około godz. 21.30, ale inne wciąż oczekują na możliwość lądowania lub są przekierowywane z powodu sytuacji z dronami. Do tej pory ponad 15 lotów zostało zmuszonych do skierowania się na inne lotniska.

Doniesienia potwierdziła duńska policja. Przekazano, że w okolicach lotniska zauważono od dwóch do czterech "dużych" dronów".

Dyrektor ds. komunikacji i rzecznik prasowy kopenhaskiego lotniska przekazała w rozmowie ze stacją TV 2, że policja bada aktualnie sprawę.

- Wiemy natomiast, że lotnisko zostało wstrzymane na startowanie i lądowanie samolotów, ponieważ krążą drony. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Nie wiemy, jak długo to potrwa. Niebawem będziemy mieli więcej informacji - mówi.

Jan Eliassen, rzecznik prasowy firmy Naviair, która odpowiada za zarządzanie ruchem na lotnisku, również potwierdza, że przestrzeń powietrzna jest zamknięta z powodu dronów.

Jeden z dziennikarzy stacji TV 2 przebywał na lotnisku w Kopenhadze, kiedy przestrzeń powietrzna była zamknięta. Przekazał, że był w drodze do domu, kiedy zobaczył niebieskie błyski z pasów startowych, trzy radiowozy i od siedmiu do ośmiu funkcjonariuszy stojących na końcu jednego z pasów startowych.

Wkrótce więcej informacji...

