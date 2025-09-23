Setki dronów, bomby lotnicze. Ofensywa Rosjan pod osłoną nocy
Nocą Rosjanie ostrzelali różne regiony Ukrainy. Sześć bomb lotniczych spadło na Zaporoże, gdzie spod gruzów wyciągnięto ciało mężczyzny. Drony nadleciały natomiast nad Czernihów. Zaatakowano obiekt infrastruktury krytycznej.
W skrócie
- Rosjanie dokonali nocnego ostrzału różnych regionów Ukrainy, w tym spadło sześć bomb na Zaporoże.
- W Zaporożu pod gruzami znaleziono ciało mężczyzny, trwa ustalanie liczby ofiar i rannych.
- W regionie zaporoskim i w Czernihowie doszło do licznych ataków rakietowych i dronowych, wybuchły pożary i zniszczone zostały budynki.
Co najmniej dwie eksplozje były słyszane w Czernihowie.
"Wróg atakuje jeden z obiektów infrastruktury krytycznej. Zostańcie w bezpiecznych miejscach" - apelował na Telegramie szef Wojskowej Administracji Miejskiej w Czernihowie.
Sześć bomb lotniczych spadło na budynki mieszkalne i przemysłowe w Zaporożu. Spod gruzów wydobyto ciało mężczyzny. Straż pożarna informuje, że liczba ofiar i rannych jest ustalana.
Wojna w Ukrainie. Setki dronów na niebie
Iwan Fedorow, przewodniczący Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej, zamieścił w mediach społecznościowych szczegółowe dane z obwodu z ostatniej doby.
Nad region nadleciały łącznie 392 bezzałogowce. W stronę obwodu wystrzelono siedem rakiet. Odnotowano również 157 innych ostrzałów artyleryjskich.
Dzień wcześniej na obwód zaporoski spadło 10 rakiet. Zniszczone i uszkodzone zostały m.in. budynki i zaparkowane auta. Wybuchły liczne pożary. Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne.