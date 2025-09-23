W skrócie Rosjanie dokonali nocnego ostrzału różnych regionów Ukrainy, w tym spadło sześć bomb na Zaporoże.

W Zaporożu pod gruzami znaleziono ciało mężczyzny, trwa ustalanie liczby ofiar i rannych.

W regionie zaporoskim i w Czernihowie doszło do licznych ataków rakietowych i dronowych, wybuchły pożary i zniszczone zostały budynki.

Co najmniej dwie eksplozje były słyszane w Czernihowie.

"Wróg atakuje jeden z obiektów infrastruktury krytycznej. Zostańcie w bezpiecznych miejscach" - apelował na Telegramie szef Wojskowej Administracji Miejskiej w Czernihowie.

Sześć bomb lotniczych spadło na budynki mieszkalne i przemysłowe w Zaporożu. Spod gruzów wydobyto ciało mężczyzny. Straż pożarna informuje, że liczba ofiar i rannych jest ustalana.

Wojna w Ukrainie. Setki dronów na niebie

Iwan Fedorow, przewodniczący Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej, zamieścił w mediach społecznościowych szczegółowe dane z obwodu z ostatniej doby.

Nad region nadleciały łącznie 392 bezzałogowce. W stronę obwodu wystrzelono siedem rakiet. Odnotowano również 157 innych ostrzałów artyleryjskich.

Dzień wcześniej na obwód zaporoski spadło 10 rakiet. Zniszczone i uszkodzone zostały m.in. budynki i zaparkowane auta. Wybuchły liczne pożary. Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne.

