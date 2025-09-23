Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Setki dronów, bomby lotnicze. Ofensywa Rosjan pod osłoną nocy

Dawid Skrzypiński

Dawid Skrzypiński

Nocą Rosjanie ostrzelali różne regiony Ukrainy. Sześć bomb lotniczych spadło na Zaporoże, gdzie spod gruzów wyciągnięto ciało mężczyzny. Drony nadleciały natomiast nad Czernihów. Zaatakowano obiekt infrastruktury krytycznej.

Rosjanie uderzyli w ukraińskie miasta
Rosjanie uderzyli w ukraińskie miastaIwan FedorowTelegram

W skrócie

  • Rosjanie dokonali nocnego ostrzału różnych regionów Ukrainy, w tym spadło sześć bomb na Zaporoże.
  • W Zaporożu pod gruzami znaleziono ciało mężczyzny, trwa ustalanie liczby ofiar i rannych.
  • W regionie zaporoskim i w Czernihowie doszło do licznych ataków rakietowych i dronowych, wybuchły pożary i zniszczone zostały budynki.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Co najmniej dwie eksplozje były słyszane w Czernihowie. 

"Wróg atakuje jeden z obiektów infrastruktury krytycznej. Zostańcie w bezpiecznych miejscach" - apelował na Telegramie szef Wojskowej Administracji Miejskiej w Czernihowie.

Sześć bomb lotniczych spadło na budynki mieszkalne i przemysłowe w Zaporożu. Spod gruzów wydobyto ciało mężczyzny. Straż pożarna informuje, że liczba ofiar i rannych jest ustalana.

Zobacz również:

Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Celem budynki mieszkalne, są ofiary
Ukraina - Rosja

Zmasowane uderzenie Rosjan na Ukrainę. Celem budynki mieszkalne, są ofiary

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    Wojna w Ukrainie. Setki dronów na niebie

    Iwan Fedorow, przewodniczący Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej, zamieścił w mediach społecznościowych szczegółowe dane z obwodu z ostatniej doby. 

    Nad region nadleciały łącznie 392 bezzałogowce. W stronę obwodu wystrzelono siedem rakiet. Odnotowano również 157 innych ostrzałów artyleryjskich.

    Dzień wcześniej na obwód zaporoski spadło 10 rakiet. Zniszczone i uszkodzone zostały m.in. budynki i zaparkowane auta. Wybuchły liczne pożary. Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne.

    Zobacz również:

    Prezydent Rosji Władimir Putin
    Świat

    Rosja szykuje się do ataku na kraje NATO? Analitycy ISW przestrzegają

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki
    Dzień bez samochodu. Jaką mamy alternatywę?Polsat News

    Najnowsze