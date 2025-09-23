W skrócie Premier Danii uznała pojawienie się dronów przy lotnisku w Kopenhadze za najsilniejszy dotąd atak na infrastrukturę krytyczną kraju.

Lotnisko w Kopenhadze zostało w poniedziałek czasowo zamknięte po zauważeniu dronów, co spowodowało zakłócenia w ruchu lotniczym.

Na razie nie ustalono, kto stoi za incydentem. Podobne zdarzenie miało miejsce tego samego dnia w Norwegii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szefowa duńskiego rządu dodała, że Kopenhaga planuje zakupić broń precyzyjną dalekiego zasięgu, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Mette Frederiksen podkreśliła, że to, co widzieliśmy w poniedziałek, to "najpoważniejszy dotąd atak na infrastrukturę krytyczną Danii".

Duńska służba wywiadowcza, cytowana przez agencję Reutera, przekazała we wtorek, że postrzega incydent jako "zdarzenie hybrydowe". Policja podkreśliła, że sytuacja jest bardzo poważna.

Dania. Drony nad lotniskiem w Kopenhadze. Wystąpiły zakłócenia

Kopenhaskie lotnisko było zamknięte od godz. 20.30 w poniedziałek z powodu zaobserwowania w pobliżu kilku dużych dronów.

We wtorek duńska policja przekazała, że bezzałogowce nadleciały z kilku kierunków i były sterowane przez "doświadczonego operatora". Nie ustalono, kto stoi za incydentem.

Przez cztery godziny wstrzymane były tam wszystkie odloty, a przyloty kierowano na inne lotniska w Danii oraz w południowej Szwecji. Ruch lotniczy został wznowiony po północy, jednak zakłócenia dotknęły około 100 lotów. We wtorek spodziewane są dalsze utrudnienia.

Norwegia. Incydent z udziałem drona. Zatrzymano dwie osoby

Do incydentu z udziałem drona doszło w poniedziałek wieczorem także w Norwegii, w okolicy lotniska Oslo Gardermoen.

Agencja Reutera poinformowała, że lotnisko w Oslo zostało zamknięte na trzy godziny. Wcześniej policja zatrzymała dwóch obywateli Singapuru, którzy latali dronem m.in. w pobliżu terenów wojskowych oraz nad operą.

Duńska policja poinformowała, że na ten moment nie ma żadnych powiązań między zdarzeniem w Kopenhadze a incydentem z dronami w Norwegii, ale sprawa jest badana.

Dzień bez samochodu. Jaką mamy alternatywę? Polsat News