W skrócie Drony pojawiły się nad lotniskiem w Kopenhadze z kilku kierunków, przez co na kilka godzin wstrzymano wszystkie operacje lotnicze.

Według duńskiej policji nie ma powiązań między incydentem w Danii a podobnym zdarzeniem w Norwegii, niemniej trwa śledztwo prowadzone ze służbami specjalnymi.

Premier Donald Tusk zapewnił, że Polska gotowa jest zareagować na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej i liczy na wsparcie sojuszników.

W poniedziałek po godz. 20 czasu lokalnego w Danii zawieszono wszystkie starty i lądowania na lotnisku w Kopenhadze z powodu doniesień o bezzałogowcach. Tamtejsza policja potwierdziła odnotowanie "dwóch, trzech większych dronów". Lotnisko wznowiło działanie po północy, a we wtorek rano duńska policja przekazała nowe informacje na temat incydentu.

Mundurowi poinformowali, że "drony zniknęły". "Nie wiemy, kto stoi za ich lotami" - podano w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera. Według policji drony nadleciały z kilku kierunków i zostały najprawdopodobniej wysłane "przez doświadczonego operatora". W ocenie służb incydent nie wywołał zagrożenia dla ludzi.

Norwegia. Incydent z dronem nad lotniskiem w Oslo

"Na ten moment nie ma żadnych powiązań między tym incydentem a incydentem z dronami w Norwegii, ale badamy tę sprawę" - podała policja.

Wspomniany przez duńską policję incydent z Norwegii dotyczy drona, zauważonego w poniedziałek po godz. 22 w okolicy lotniska Oslo Gardermoen. Kierownik operacyjny Wschodniego Okręgu Policji, Gisle Sveen przekazał, że bezzałogowiec został zauważony w "pewnej odległości" od lotniska, ale mniejszej niż pięć kilometrów.

Agencja Reutera poinformowała, że lotnisko w Oslo zostało zamknięte na trzy godziny. Wcześniej policja zatrzymała dwóch obywateli Singapuru, którzy latali dronem m.in. w pobliżu terenów wojskowych oraz nad operą.

Dania. Drony nad lotniskiem w Kopenhadze. Policja wszczęła śledztwo

Jak przekazał w poniedziałek serwis FlightRadar, wszystkie starty i lądowania na lotnisku w Kopenhadze zostały zawieszone od godziny 20:26 czasu lokalnego. Po godzinie 23 władze portu lotniczego przekazały, że "w okolicy lotniska w Kopenhadze nadal krążą niezidentyfikowane drony".

"W związku z tym żadne samoloty nie mogą startować ani lądować. Przylatujące samoloty są przekierowywane do innych lotnisk, a odlatujące maszyny są opóźnione lub odwołane. Pasażerowie proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji" - poinformowano.

Po północy pojawił się nowy komunikat, w którym poinformowano o ponownym otwarciu lotniska. W związku z incydentem policja wszczęła śledztwo we współpracy ze służbami specjalnymi i wojskiem.

Drony nad Danią i Norwegią. Donald Tusk: Polska jest gotowa do reakcji

We wtorek rano głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk. "Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej. W takiej sytuacji liczę na jednoznaczne i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników" - napisał szef rządu na platformie X.

Lotniska w Kopenhadze i Oslo to dwa najbardziej uczęszczane lotniska w regionie skandynawskim.

Źródło: Reuters

