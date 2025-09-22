Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Atak dronów na Moskwę. Akcja służb w stolicy Rosji

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Aktualizacja

W poniedziałek wieczorem Moskwa i obwód moskiewski zostały zaatakowane przez drony. W związku z atakiem zamknięta miała zostać przestrzeń powietrzna nad stolicą Rosji. Rosjanie jednak zaprzeczają tej informacji.

Atak dronów na Moskwę
Atak dronów na MoskwęPAWEL JASKOLKA/REPORTEREast News

Informację o ataku potwierdził mer Moskwy. Jak poinformował uruchomiono obronę powietrzną.

"11 dronów zostało zestrzelonych dziś wieczorem na niebie nad Moskwą i regionem" - przekazał Siergiej Sobianin.

Później polityk poinformował o zestrzeleniu kolejnego drona. Tym samym łączna liczba dronów zestrzelonych nad rosyjską stolicą wzrosła do 12.

Drony nad Moskwą. Uruchomiono obronę powietrzną

W rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że w związku z atakiem zamknięta została przestrzeń powietrzną nad stolicą Rosji.

"Dziewięć lotów jest opóźnionych na lotnisku Szeremietiewo, sześć na lotnisku Wnukowo i trzy na lotnisku Domodiedowo" - informowała na Telegramie niezależna rosyjska redakcja internetowa "Baza".

Doniesieniom tym zaprzeczyła Federalna Agencja Transportu Lotniczego, która przekazała, że lotniska działają normalnie.

Zobacz również:

Wiadomość z ostatniej chwili
Świat

Drony nad lotniskiem w Kopenhadze. Wszystkie loty wstrzymane

Piotr Białczyk
Marcin Boniecki
Piotr Białczyk, Marcin Boniecki

    Rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti poinformowała jednak, że port lotniczy Petersburg-Pułkowo "ostrzega przed możliwymi korektami w rozkładzie lotów z powodu tymczasowych ograniczeń w przestrzeni powietrznej Moskwy".

    Z informacji podawanych przez agencję wynika również, że "Federalna Agencja Transportu Lotniczego ogłosiła wprowadzenie ograniczeń w przyjmowaniu i odprawianiu samolotów na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo".

    Chociaż oficjalne informacje mówią o braku ofiar oraz szkód, w internecie pojawiły się doniesienia o czterech samochodach uszkodzonych po upadku bezzałogowego statku powietrznego w mieście Rieutow w obwodzie moskiewskim.

    Drony nad obwodem tulskim i na Krymie

    O zestrzeleniu dronów poinformowały również władze graniczącego z obwodem moskiewskim, obwodu tulskiego.

    "Zniszczono trzy drony. Obyło się bez ofiar. Nie odnotowano żadnych uszkodzeń infrastruktury i budynków" - przekazał gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Miłojew.

    Zobacz również:

    Przedstawiciel Rosji podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ
    Świat

    "Rusofobiczna histeria". Przedstawiciel Kremla odpowiedział Polsce

    Dawid Kryska
    Dawid Kryska

      "W regionie nadal istnieje zagrożenie atakiem bezzałogowego statku powietrznego" - dodał.

      O zestrzeleniu dronów poinformowały również władze okupowanego przez Rosję miasta Sewastopol na Krymie.

      "Sześć dronów zostało zniszczonych podczas podejścia do Sewastopola, a jeden w rejonie miasta Kacza" - przekazał gubernator Michaił Razwożajew.

      Zobacz również:

      Ukraińskie drony nad Krymem. Uderzono w wybrane miejsca, są ofiary
      Ukraina - Rosja

      Ukraińskie drony nad Krymem. Uderzono w wybrane miejsca, pierwszy taki atak

      Wojciech Barański
      Wojciech Barański
      Bocheński w ''Graffiti'' o sporze wokół programu edukacji zdrowotnej: Próbuje się poszerzać wpływ państwa na wychowanie dzieciPolsat NewsPolsat News
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze