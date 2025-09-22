Atak dronów na Moskwę. Akcja służb w stolicy Rosji

Informację o ataku potwierdził mer Moskwy. Jak poinformował uruchomiono obronę powietrzną.

"11 dronów zostało zestrzelonych dziś wieczorem na niebie nad Moskwą i regionem" - przekazał Siergiej Sobianin.

Później polityk poinformował o zestrzeleniu kolejnego drona. Tym samym łączna liczba dronów zestrzelonych nad rosyjską stolicą wzrosła do 12.

Drony nad Moskwą. Uruchomiono obronę powietrzną

W rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że w związku z atakiem zamknięta została przestrzeń powietrzną nad stolicą Rosji.

"Dziewięć lotów jest opóźnionych na lotnisku Szeremietiewo, sześć na lotnisku Wnukowo i trzy na lotnisku Domodiedowo" - informowała na Telegramie niezależna rosyjska redakcja internetowa "Baza".

Doniesieniom tym zaprzeczyła Federalna Agencja Transportu Lotniczego, która przekazała, że lotniska działają normalnie.

Rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti poinformowała jednak, że port lotniczy Petersburg-Pułkowo "ostrzega przed możliwymi korektami w rozkładzie lotów z powodu tymczasowych ograniczeń w przestrzeni powietrznej Moskwy".

Z informacji podawanych przez agencję wynika również, że "Federalna Agencja Transportu Lotniczego ogłosiła wprowadzenie ograniczeń w przyjmowaniu i odprawianiu samolotów na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo".

Chociaż oficjalne informacje mówią o braku ofiar oraz szkód, w internecie pojawiły się doniesienia o czterech samochodach uszkodzonych po upadku bezzałogowego statku powietrznego w mieście Rieutow w obwodzie moskiewskim.

Drony nad obwodem tulskim i na Krymie

O zestrzeleniu dronów poinformowały również władze graniczącego z obwodem moskiewskim, obwodu tulskiego.

"Zniszczono trzy drony. Obyło się bez ofiar. Nie odnotowano żadnych uszkodzeń infrastruktury i budynków" - przekazał gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Miłojew.

"W regionie nadal istnieje zagrożenie atakiem bezzałogowego statku powietrznego" - dodał.

O zestrzeleniu dronów poinformowały również władze okupowanego przez Rosję miasta Sewastopol na Krymie.

"Sześć dronów zostało zniszczonych podczas podejścia do Sewastopola, a jeden w rejonie miasta Kacza" - przekazał gubernator Michaił Razwożajew.

