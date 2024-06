Prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs złożył wizytę w Londynie w siedzibie Royal United Services Institute w celu spotkania się tam z zespołem doradców zajmujących się obronnością. Podczas rozmowy wyjawił swoje obawy co do dalszej sytuacji na świecie . Stwierdził, że Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie , gdyż wciąż będzie dążyła do "odzyskania utraconego imperium" .

Wskazał na kraje, które jako pierwsze mogą pojawić się na celowniku Moskwy. Jego zdaniem Władimir Putin może za kolejny cel postawić sobie Mołdawię, Kaukaz i Azję Centralną . Wspomniał także, że to może doprowadzić do sytuacji, gdzie w Europie "przez lata, jeśli nie dekady" może występować zagrożenie wojną.

Prezydent Łotwy: Trwa wojna hybrydowa z Rosją

- Rosja testuje nasze granice, przeprowadza ataki sabotażowe, nasze służby bezpieczeństwa pracują całą dobę, trwają aresztowania - skomentował Rinkēvičs. Prezydent Łotwy zaapelował również do krajów Zachodu o zdecydowane decyzje w sprawie pomocy Ukrainie. Uważa, że samo wsparcie NATO jest niewystarczające, by pokonać Rosję. Tym samym wyraził swoją chęć wspierania Ukrainy i nawołał do innych krajów, by wyraziły zgodę na możliwości ataku na terytorium Polski.