Rosja intensyfikuje swoje tajne operacje w Europie - w większości są to podpalenia lub próby podpalenia - wskazuje "The New York Times", jako przykład, podając jedną z fabryk w Polsce. Takie działania mają na celu przerwanie dostaw broni na Ukrainę, chociaż fakt, że są to najczęściej lokacje niezwiązane z wojskowością, pokazuje, że rosyjski wywiad ma również inne, długofalowe cele.