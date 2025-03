Nieznany "podtekst" kłótni w Białym Domu. "Trump ma obsesję"

Władza prezydencka, zemsta na wrogach i zdobycie Pokojowej Nagrody Nobla. Zdaniem portalu Axios to na ich punkcie koncentruje się cała uwaga Donalda Trumpa. W obszernej analizie dziennikarze krok po kroku udowadniają, że obsesja przywódcy na punkcie zwłaszcza trzeciej z wymienionych rzeczy tylko rośnie. Przeszkodą w realizacji celu może być jednak to, co ostatnio wydarzyło się w Białym Domu.