Awantura w Białym Domu. "Zaczęło się od pytania polskiego dziennikarza"

Jak donosi CNN, to pytanie polskiego dziennikarza rozpętało burzę w Gabinecie Owalnym, prowadząc do ostrej wymiany zdań między prezydentem USA a jego ukraińskim odpowiednikiem. Marek Wałkuski poprosił Donalda Trumpa o przesłanie do osób, które niepokoi jego relacja z Putinem. W efekcie przywódcy podjęli temat amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, który mocno ich poróżnił. Spotkanie zakończyło się fiaskiem, a umowa dotycząca ukraińskich surowców nie została podpisana.