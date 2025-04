Jednym gestem wywołał oburzenie. Komentarze po zdjęciu Szymona Hołowni, marszałek odpowiada

"Dramat", "to tylko coś, co mógł wymyślić Szymon Hołownia" - burzą się w sieci politycy opozycji. W ten sposób komentują używanie telefonu przez marszałka Sejmu podczas uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka w Watykanie. Hołownia nagrywał tłum wiernych na Placu Świętego Piotra i już postanowił odnieść się do oskarżeń. Materiały z Watykanu zamieścili zresztą także politycy innych opcji.