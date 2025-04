Kardynał przypomniał apel papieża. Wielokrotnie prosił o to Trumpa

- (Papież - red.) często przypominał, że wszyscy należymy do jednej rodziny dzieci bożych - mówił w kazaniu podczas mszy pogrzebowej Ojca Świętego kardynał Giovanni Battista, który przewodniczył nabożeństwu. Tym samym kapłan bezpośrednio nawiązał do apelu, jaki Franciszek wygłosił za życia do Donalda Trumpa. Papież prosił w nim, by zamiast budowania murów, budować mosty. Wcześniej wielokrotnie krytycznie wypowiadał się na temat polityki migracyjnej USA.