Lewicowi demonstranci protestowali w niedzielę na ulicach Drezna, Erfurtu, Lipska, a także w Hamburgu i Berlinie - informują niemieckie media. To reakcja przeciwników skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) na wysoki wynik uzyskany przez to ugrupowanie w wyborach do parlamentów Saksonii i Turyngii.