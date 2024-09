Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła wybory do Landtagu Turyngii, z kolei w Saksonii najlepszy rezultat - z minimalną przewagą nad AfD - uzyskała Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna - wynika z sondażu exit poll dla ZDF. To pierwsze w historii zwycięstwo skrajnie prawicowej partii w wyborach regionalnych. Mało prawdopodobne jest jednak, by formacja była w stanie utworzyć rząd.