Wybory w Niemczech. Szykują się bezprecedensowe wyniki

Turyngia. Wybory w Niemczech. Szanse na zmianę rządów

Niedzielne wybory w Turyngii. Czy AfD przejmie władzę?

Jeżeli wyborcy nie zmienią diametralnie swoich preferencji politycznych, wszystko wskazuje na to, że do landtagu w Turyngii wielu posłów wprowadzą populiści - AfD i BSW. To pierwsze ugrupowanie zostało zaklasyfikowane przez turyngeński kontrwywiad jako ekstremistyczno-prawicowe.