Na początku lutego Donald Trump zaproponował Iranowi wybór. - Chciałbym zawrzeć umowę z Iranem w sprawie atomu - powiedział w rozmowie z "New York Post". - Wolałbym to niż bombardowanie - zaznaczył.

Media: Netanjahu namawia Trumpa na atak na Iran

"The Guardian" zwraca uwagę, że zarówno w polityce, jak i w biznesie osławiona "sztuka zawierania umów" Trumpa w dużej mierze opierała się dotychczas na przechwałkach i groźbach, ale analitycy wątpią, czy sprawdzi się to w przypadku Teheranu. Ostrzegają również, że okno na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu z Teheranem będzie z każdym miesiącem coraz węższe; w miarę postępu irańskiego potencjału nuklearnego, a Netanjahu pracuje nad przekonaniem Trumpa do udziału we wspólnych atakach na irańskie obiekty nuklearne w okresie, w którym jest on najbardziej bezbronny.