Amerykański wywiad przewiduje, że Izrael w najbliższych miesiącach przeprowadzi atak na obiekty nuklearne Iranu - donoszą media. Ma to powstrzymać Iran przed produkcją bomby atomowej, ale eksperci są sceptyczni co do skuteczności ataku. Izrael potrzebowałby wsparcia USA, a Donald Trump deklarował, że wolałby rozwiązać problem bez działań militarnych.