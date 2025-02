Strefa Gazy. Nie żyją trzy osoby. Wzajemne oskarżenia

Ministerstwo podkreśliło, że potępia tę zbrodnię i "wzywa mediatorów oraz społeczność międzynarodową do zmuszenia okupantów do zaprzestania ataków na siły policyjne, które są aparatem cywilnym".

Strona izraelska potwierdziła, że przeprowadziła atak, jednak w oświadczeniu podkreślono, że był on wymierzony w "kilku uzbrojonych osobników", którzy zmierzali w kierunku rozmieszczonych w tamtym rejonie sił. Dodano, że "trafienia zostały zidentyfikowane". Ponadto Izrael wezwał wszystkich mieszkańców Strefy Gazy do przestrzegania instrukcji armii i "powstrzymania się od zbliżania się do izraelskich żołnierzy rozmieszczonych w tym obszarze".