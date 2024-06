"Kosowo to Serbia", "Kiedy wojsko wróci do Kosowa?" czy "Kosowo i Metochia na zawsze Serbią, nigdy Albanią" - to niektóre z haseł, które przypominają na murach Belgradu o stosunku Serbii do swojej byłej południowej prowincji. Wielki baner "Kosowo to Serbia" wita goszczących w kraju przyjezdnych, zdobiąc jeden z pierwszych wiaduktów przecinających drogę prowadzącą z lotniska im. Nikoli Tesli do centrum stolicy.

