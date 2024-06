Seul. Jasne żądanie wobec Rosji

Już w czwartek Seul dał do zrozumienia Rosji, że bliska współpraca Moskwy z reżimem Kim Dzong Una może wpłynąć na podjęcie decyzji o dozbrojeniu Ukrainy . Dotychczas Korea Południowa powstrzymywała się od wysyłania do Kijowa śmiercionośnej broni.

Władimir Putin w Korei Północnej

Podróż Władimira Putina do Korei Północnej to rewizyta po zeszłorocznym przybyciu Kim Dzong Una do Władywostoku. To właśnie wtedy przywódcy obiecali sobie zacieśnienie relacji obu państw, także w kwestiach militarnych.