"Misja pokojowa" pod lupą. UE przyjrzy się działaniom Viktora Orbana

"Omówimy, co się wydarzyło i jakie stanowiska zajął rząd Węgier" - powiedział Borrell. Dodał, że państwa członkowskie będą musiały przedyskutować tę kwestię przed podjęciem jakichkolwiek potencjalnych decyzji dotyczących sposobu postępowania z węgierską prezydencją w Radzie UE w ciągu najbliższych miesięcy.

Viktor Orban prowadzi samozwańczą "misję pokojową"

2 lipca, dzień po objęciu prezydencji Węgier w Radzie UE, Viktor Orban zainaugurował swoją "misję pokojową", którą rozpoczął od wizyty w Kijowie . Węgierski premier odbył rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim . Wkrótce później udał się również do Moskwy , gdzie spotkał się z Władimirem Putinem .

Mimo krytyki ze strony przedstawicieli Unii Europejskiej, Orban kontynuował swoją "misję", wyruszając do Pekinu, a następnie Waszyngtonu. Po szeregu spotkań, szef węgierskiego rządu wystosował list do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, w którym zapewnił go m.in. o tym, że Donald Trump po potencjalnej wygranej w jesiennych wyborach prezydenckich w USA, będzie chciał podjąć rozmowy pokojowe z Ukrainą i Rosją.