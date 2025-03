Rzecznik Putina odpowiada na słowa Tuska. "Oni z nami nie wygrają"

- Europa musi podjąć ten wyścig zbrojeń i musi go wygrać . Jestem przekonany, że Rosja przegra ten wyścig zbrojeń, tak jak Związek Sowiecki przegrał wyścig 40 lat temu. I to jest podobna metoda, żeby uniknąć szerszego konfliktu na dużą skalę - stwierdził.

- Europa jest dziś gotowa do tego startu o bezpieczeństwo. Gotowa w tym sensie, że będziemy szybciej, mądrzej i efektywniej zbroić się niż Rosja. To jest warunek sine qua non, żeby być bezpiecznym, ale też coś, co zaczyna dziać się na naszych oczach. Nie ma powodu do łatwego optymizmu, ale jestem przekonany, że to jest moment zwrotny, w którym Europa zrozumiała, jaka odpowiedzialność na niej spoczywa - dodał.